Caos ieri durante la festa di San Nicola, nella zona dove sono state allestite bancarelle e giostre. Per un litigio per futili motivi qualcuno avrebbe estratto una pistola a salve e avrebbe sparato. È scoppiato il caos con un fuggi fuggi generale. Non ci sono stati danni o feriti Nel tardo pomeriggio anche un altro ragazzo era stato fermato sempre perché trovato con una pistola a salve. Notizia in aggiornamento. (In foto l’area delle bancarelle sul lungomare. In basso l’arresto del pomeriggio- foto Borderline24)

