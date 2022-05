Troppo “rumore” per strada e così residenti e commercianti hanno denunciato un musicista di 52 anni che è stato condannato a pagare una multa di 1500 euro. Il caso- raccontato da Repubblica – potrebbe rappresentare un precedente: il giudice ha infatti ritenuto colpevole l’artista di strada perché “in più occasioni in via Sparano suonava una chitarra elettrica collegata a un amplificatore con volume alto, disturbando le occupazioni dei residenti o domiciliati per ragioni lavorative in via Sparano, in via Dante e in via principe Amedeo”. Più volte anche la polizia locale è intervenuta per farlo allontanare. Alla fine residenti, commercianti e professionisti hanno firmato un esposto che ha portato alla condanna.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.