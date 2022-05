E’ scomparso ieri all’età di 76 anni, Franco Barili, a capo dell’azienda di famiglia Barili Srl. Tanti sono i messaggi di cordoglio che arrivano oggi, soprattutto dalla gente del quartiere Carbonara. Qui c’è la sede dell’azienda da lui fondata e qui (ma non solo) l’imprenditore è considerato una vera e propria istituzione. “Una persona straordinaria sia sotto il profilo umano che professionale”, si legge nei messaggi.

“Oggi Carbonara, perde un grande imprenditore che ha fatto del suo lavoro, la sua ragione di vita, seguendo le orme del padre, dando lavoro a tanti compaesani. Giungano le più sentite condoglianze alla famiglia tutta da tutta la comunità carbonarese”. E ancora: “è una istituzione per tutto il Paese, hai dato lavoro a tante persone e resterai sempre nei nostri cuori”.

Infatti Barili, umile e generoso, ha aiutato tante famiglie di Carbonara “sempre a disposizione di tutti. Era il primo ad arrivare in azienda e l’ultimo ad uscire”.

La nascita della Barili srl risale al 1960. Una attività di famiglia creata in seguito all’intuizione del Cavaliere Andrea Barili, che intercetta la crescente domanda per mattoni da pavimentazione interna e stradale, iniziandone la produzione. Nel 1970 nasce il Il Centro Ceramiche Barili, su iniziativa di Franco Barili che amplia l’attività di famiglia inserendo la commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica, sanitari e rubinetteria. Grazie al forte spirito imprenditoriale, alla tenacia e alle idee innovative del fondatore, l’azienda diventa in pochi anni un fiore all’occhiello per la città di Bari. (foto Barili)

