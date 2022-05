Asili nido, è online la determina relativa allo schema di avviso per procedere alle iscrizioni per le strutture comunali nell’anno educativo 2022/2023: sarà possibile iscrivere i piccoli a partire dal 16 maggio.

Al netto di eventuali nuove misure che potrebbero essere successivamente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e potrebbero comportare variazioni e modifiche nel numero, nella modalità e nella tempistica di assegnazione dei posti previsti dal presente bando di iscrizione, nonché nelle modalità di funzionamento e di organizzazione del servizio educativo a partire da lunedì prossimo, sino al 17 giugno compreso, potranno essere effettuate le nuove iscrizioni per la frequenza presso gli asili nido, sezioni primavera e sezioni ad orientamento pedagogico montessoriano di gestione comunale.

Per effettuare l’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al PROVIDER scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Da quest’anno sarà attivo un servizio di assistenza tecnica (HelpDesk) che sarà possibile contattare in fase di compilazione della domanda di iscrizione on line al seguente numero telefonico: 080/2146418 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

I cittadini sprovvisti di credenziali SPID o CIE, ovvero che necessitino di assistenza, possono – in alternativa – effettuare l’iscrizione dei minori direttamente presso le Segreterie degli Asili nido comunali di seguito indicati, mediante procedura di delega all’operatore comunale incaricato, che accede ed opera per conto del cittadino. Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, potranno recarsi presso le Segreterie degli Asili nido nei seguenti giorni ed orari previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail. Per effettuare l’iscrizione negli asili nido comunali non sono ammesse altre forme di produzione e di invio della domanda diverse da quelle descritte nel presente articolo, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Scaduto il termine del 17 giugno 2022, non sarà più possibile procedere con l’iscrizione.

“Quest’anno finalmente siamo riusciti ad anticipare a maggio il momento delle iscrizioni per consentire alle famiglie di organizzare la loro vita famigliare per il prossimo anno educativo – ha commentato l’assessore alle Politiche educative Paola Romano – inoltre, anche in seguito della nuova normativa con il sistema Pago P.A., e per dare la possibilità di iscrivere i propri figli comodamente da casa, abbiamo predisposto un portale semplificato per favorire la procedura on-line. Con questo stesso obiettivo per tutta la durata delle iscrizioni sarà possibile richiedere il servizio di assistenza in fase di compilazione della domanda attraverso una semplice telefonata. Siamo consapevoli che i posti negli asili sono ancora insufficienti a coprire la domanda, che di anno in anno è cresciuta sempre più, e per questo abbiamo in programmazione la creazione di nove nuovi asili per i prossimi anni la cui programmazione è già partita” – ha concluso.

Ecco qui l’elenco delle strutture attive e dei posti disponibili: Asilo Nido “Speranza” – Parallela di Via Peucetia n°4 – Fascia piccoli: posti disponibili n°10 – Fascia medi: posti disponibili n°8 – Fascia grandi: posti disponibili n°12. Asilo Nido “An/8” – Via Carabellese n°6 – Fascia piccoli: posti disponibili n°10 – Fascia medi: posti disponibili n°2 – Fascia grandi: posti disponibili n°7. Asilo Nido “Libertà” – Via Garruba n°160 – Fascia piccoli: posti disponibili n°5 – Fascia medi: posti disponibili n°1 – Fascia grandi: posti disponibili n°0*

Asilo Nido “Stanic” – Via Cassala n°21 – Fascia piccoli: posti disponibili n°10 – Fascia medi: posti disponibili n°6 – Fascia grandi: posti disponibili n°7. Asilo Nido “La Tana Del Ghiro” – Via Laetitia Abbaticola n°2 – Fascia piccoli: posti disponibili n°15 – Fascia medi: posti disponibili n°3 – Fascia grandi: posti disponibili n°3. Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15 – Fascia piccoli: posti disponibili n°10 – Fascia medi: posti disponibili n°4 – Fascia grandi: posti disponibili n°0. Asilo Nido “Le Ali Di Michela” – Piazzetta Eleonora (S.Pio) – Fascia piccoli: posti disponibili n°15 – Fascia medi: posti disponibili n°8 – Fascia grandi: posti disponibili n°5. Asilo Nido “Montessori” – Via Vittorio Veneto n°189 – Fascia piccoli: posti disponibili n°15 – Fascia medi: posti disponibili n°1 – Fascia grandi: posti disponibili n°5

Asilo Nido “Costa” – Via N. Costa n°2 – Fascia piccoli: posti disponibili n°10 – Fascia medi: posti disponibili n°6 – Fascia grandi: posti disponibili n°6. Asilo nido “Paola Labriola” – Via Ulpiani n°9 – Fascia piccoli: posti disponibili n°3 – Fascia medi: posti disponibili n°0* – Fascia grandi: posti disponibili n°0* . Asilo nido “Paola Labriola” – Via Ulpiani n°9. I seguenti posti sono riservati ai figli dei dipendenti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e ai figli degli studenti immatricolati presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, da individuarsi secondo i criteri per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 3. Per personale dipendente si intende il personale docente, compresi i ricercatori e assegnisti, il personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL (Collaboratori esperti linguistici). – Fascia piccoli: posti disponibili n°4 – Fascia medi: posti disponibili n°0* – Fascia grandi: posti disponibili n°0.

Per le sezioni primavera: Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15 – Posti disponibili: n°16. Per le sezioni ad orientamento pedagogico Montessoriano: Sezione Montessoriana c/o Asilo Nido “Villari” – Fascia piccoli: posti disponibili n°5; Sezione Montessoriana c/o Asilo Nido “Libertà” – Fascia grandi: posti disponibili n°5; Sezione Montessoriana c/o Asilo Nido “Speranza” – Fascia piccoli: posti disponibili n°10. Tutte le informazioni relative ai criteri di accesso alla graduatoria, agli aventi diritto e alla gestione del bando sono visionabili sul sito del Comune di Bari a questo link.

