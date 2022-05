Sono in corso gli interventi di adeguamento degli impianti ascensori di alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica nei quartieri San Paolo, Santo Spirito, Santa Rita e San Pio. Lo rende noto l’assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola. I lavori, in particolare, consentiranno di sostituire ventuno ascensori e installare un servoscala a pedane, sono finalizzati ad incrementare la sicurezza dei residenti e ad abbattere le barriere architettoniche presenti.

Questi interventi si aggiungono ai ventitré ascensori già sostituiti e ai due servoscala realizzati nell’ambito dei precedenti lotti. Si tratta, infatti, della seconda tranche di un progetto, dell’importo complessivo pari a 1.161.319,90 di euro, relativo all’ultimo di tre lotti di lavori i cui progetti sono stati candidati dal Comune al bando regionale del 2015 per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lo scorso anno, invece, sono stati effettuati interventi relativi al 1° stralcio (importo complessivo di progetto pari a 386.073,02 euro), mentre negli anni passati sono stati portati a termine altri due blocchi di interventi, di cui uno finanziato con fondi regionali pari a 392.128,27 euro e l’altro con 700.000 euro.

“A breve si concluderà anche questo blocco di lavori che complessivamente, negli ultimi anni, ci ha permesso di migliorare notevolmente le condizioni di sicurezza per oltre 300 alloggi ERP con l’installazione di ascensori più sicuri e finalmente accessibili anche alle persone con disabilità – ha commentato Vito Lacoppola – È un’operazione decisamente importante che restituisce dignità a tante famiglie che vivono comunque in edifici costruiti molti decenni fa, quindi obsoleti sotto tanti punti di vista. Proprio per renderli più funzionali, anche sotto il profilo della piena accessibilità e fruibilità, dobbiamo continuare a reperire risorse utili a rinnovare i palazzi, renderli più sicuri e ad abbattere ogni forma di barriera architettonica” – ha concluso.

Gli interventi sono così localizzati. Santo Spirito: via Dei Narcisi 16 (Pal. A/5); via Dei Narcisi 14 (Pal. B/5); via Dei Narcisi 2 (Pal. C/6); via Caravella 2 (Pal. D10). Santa Rita via Roccaporena 1 (Pal. F/1); via Roccaporena 2 (Pal. E/6); via Roccaporena 4 (Pal. E/5); via Roccaporena 12 (Pal. E/1); via Roccaporena 21 (Pal. C/1); via Dello Scoglio 4 (Pal. D/2); via Dello Scoglio 6 (Pal. D/3). San Paolo: via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/7); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/9); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/1); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/2); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/3); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/5); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/6); via Don Carlo Gnocchi 6 (Pal. D/8); via D’Alesio (Pal. 2/). San Pio: via Della Sincerità (Pal. L/2); via Della Felicità (Pal. C/1).

