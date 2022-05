“Castel del Monte ad Andria splende tra le stelle più belle della moda italiana della grande casa Gucci”. Così il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha commentato la sfilata Gucci a Castel del Monte. Un evento che ha portato, per una sera, la Puglia al centro del mondo dell’alta moda. “La nostra gratitudine ad Alessandro Michele e al Presidente e Ceo Marco Bizzarri per aver scelto la Puglia”, commenta ancora Emiliano. Alla serata hanno partecipato ospiti di eccezione come i Maneskin, Emma Marrone, Alessandro Borghi.

