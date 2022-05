Tragedia sfiorata questa mattina in via Barletta a Manfredonia. Un’auto, una Ford Focus, ha preso fuoco in mezzo al traffico. La vettura senza il guidatore, che aveva lasciato l’abitacolo, e in fiamme ha finito la sua corsa contro un palo. Sul posto i vigili del fuoco.

