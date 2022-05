L’Amtab informa che in occasione del concerto del gruppo musicale dei Modà in programma al palazzetto dello sport Palaflorio il 20 e il 21 maggio sarà attivato un cambio al servizio di rimessa delle auto. In particolare nelle aree circostanti il palasport dalle ore 19 alle ore 24 la tariffa per la sosta sarà di 3 euro per le autovetture e di 12 euro per i bus.

