Sono conclusi i lavori di illuminazione del playground di basket di via Conenna, nel quartiere di Sant’Anna. “Un’area aggregativa che non avevamo inaugurato in maniera ufficiale e ieri sera, alla presenza di tantissimi residenti e sportivi, abbiamo acceso per la prima volta le luci di questo playground, racconta il presidente del I municipio, Lorenzo Lionetti. “Abbiamo portato a termine il lavoro – prosegue – e lo abbiamo fatto per il bene del territorio e dei suoi ragazzi. Un lavoro necessario, fortemente richiesto dai residenti che crescere nel futuro del quartiere; un intervento che sicuramente non risolverà i problemi di Sant’Anna, ma che permette di accendere una luce in più proprio qui, auspicando che presto le luci possono illuminare tutte le strade, soprattutto quelle del comparto 2.

“L’impegno da parte mia, del sindaco Decaro e dell’amministrazione di cui faccio parte, sarà costante, attento e puntuale e non mi offenderò mai se qualcuno di voi si arrabbierà perché comprendo cosa possa significare essere ostaggio di una situazione così complicata. L’impegno di tutti deve essere quello di averne cura e di rispettare le semplici regole di convivenza e di cura dei beni pubblici. Al fine di evitare sprechi elettrici, il dispositivo a chiamata di accensione avrà una durata di 60 minuti. Il mio ringraziamento – conclude – all’assessore Giuseppe Galasso e alla produzione Lavori Pubblici illuminazione che portano avanti i progetti sulla pubblica del Municipio 1”.

