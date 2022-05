Domani, 21 maggio, Torre Quetta riapre ufficialmente al pubblico con un grande evento di inaugurazione gratuito che coinvolgerà associazioni sportive, culturali e artisti del territorio per l’intera giornata.

Dalle 9 di mattina fino a tarda sera Torre Quetta ospiterà eventi e animazioni per tutti: dallo sport all’aria aperta alle letture per bambini, dai laboratori di danza alle performance di musicisti e street artists, per una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

IL PROGRAMMA COMPLETO

09.00 – 10.00. Sessione di Body Lab con il coach Leonardo Colaleo incentrata sulla costruzione di programmi di allenamento step-by-step in base alle esigenze e agli obiettivi personali.

10.00 – 11.00 Lezione di pilates all’aperto a cura della coach Felicia Ladisa.

10.00 – 13.30 Esibizioni per le discipline Surf, SUP e Surf Skate. Previste anche lezioni aperte. A cura ASD CAT SURF. 10.00 – 13.00

Attività di animazione per bambini, giochi e teatro di strada per tutta la mattinata. In collaborazione con Amaltea Eventi e l’Associazione Culturale Trik & Ballack.

10.30 – 12.30 Laboratorio di lettura all’aperto e letture ad alta voce per i più piccoli (da 3 anni in su). A cura dell’associazione Culturale Leggere Coccole.

10.30 – 11.30 Lezione di Hit Training con sessione di allenamento intensiva, con la coach Anita Giangregorio. In collaborazione con SPORTS and EVENTS / DI PALMA SPORT.

11.00 – 12.00 Lezione di Yoga all’aperto con la coach Margi Abbinante. A cura ASD CAT SURF

11.00 – 12.00 Consulenza dei personal trainer Leonardo Colaleo e Massimiliano Samarelli per dei programmi di allenamento personalizzati. In collaborazione con SPORTS and EVENTS / DI PALMA SPORT

11.30 – 12.00 Dimostrazione di ginnastica posturale e allenamento funzionale con la coach Valeria Francesca Esposito. In collaborazione con SPORTS and EVENTS / DI PALMA SPORT.

16.30 – 18.30 La marching band Euroband porterà musica e divertimento in forma itinerante con uno spettacolo musico-coreografico.

17.00 – 22.00 Selezioni musicali con vista mare a cura di Giovanni Fuzio, Dj Fato e Walter Cutler.

17.00 – 00.00 Open day Beach Volley e Beach Tennis con la LEVANTE BEACH CENTER

18.00 – 18.30 Appuntamento a Torre Quetta, nello spazio della pineta, per la restituzione finale de “Il corpo parola – Il corpo relazione”, percorso laboratoriale en plein air condotto da Giulio De Leo con la Compagnia Menhir, finalizzato all’introduzione alla danza, come indagine poetica sul gesto e come pratica creativa di relazione con il mondo esterno. Il laboratorio rientra nel Corso di formazione “La relazione a scuola, in presenza e a distanza” – nato dalla collaborazione tra Indire, ARTI – circuiti teatrali regionali e Teatro Pubblico Pugliese.

19.00 – 21.00 Live show musicale con The Bojangles: un viaggio in acquatico tra blues, folk, rock’n’roll e soul.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.