Marciapiedi appena rifatti e già rotti. La denuncia è dei residenti del rione Libertà e riguarda gli interventi in corso sui marciapiedi in alcune strade del rione. “Alcuni mattoni già si muovono – denuncia il residente Luca Bratta – altri sono rotti. Ci chiediamo come sia possibile che a pochi giorni dalla sistemazione di queste mattonelle, alcune siano già rotte o si muovono. Chiediamo al Comune una verifica degli interventi effettuati”. Il video sotto è stato ripreso in via Tenente Casale. “Anche altri marciapiedi realizzati appena due anni fa già versano in pessime condizioni”, conclude Bratta che chiede un intervento da parte del Comune.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.