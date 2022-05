Bari si conferma un set a cielo aperto, dalle produzioni di cinema a quelle per le serie tv anche grazie al supporto logistico dell’Apulia film commission. Nei prossimi giorni però ci potrebbero essere degli “effetti collaterali” in tutta la zona del lungomare, da Bari Vecchia fino a Madonnella e Murattiano. Con il rischio di non trovare parcheggio per i residenti.

Infatti dal 23 maggio al 4 giugno 2022 il Comune ha predisposto una serie di divieti di fermata e di transito per consentire le riprese di due fiction che andranno in onda su Rai 1: “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, che torna nel capoluogo pugliese dopo il successo della prima serie, con protagonista l’attrice Luisa Ranieri. A cui si aggiunge Il Maresciallo Fenoglio, che porterà sul piccolo schermo l’omonimo personaggio nato dalla penna di Giancarlo Carofiglio.

RIPRESE DELLA SERIE TV “IL MARESCIALLO FENOGLIO” – CLEMART srl – Bari, 23 maggio – 4 giugno 2022. Dalle ore 05.00 del giorno 23 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze:

1. è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il marciapiede prospiciente ilmare ed il muro perimetrale dell’area portuale; lungomare Imp. Augusto, ambo i lati, tratto compreso tra via Genovese ed il molo S.Antonio; molo Sant’Antonio, ambo i lati, tratto compreso tra il cancello d’ingresso ed il cantierenavale; via Pizzoli, ambo i lati, tratto compreso tra via G. Murat e corso Vittorio Veneto; corso Vittorio Veneto, ambo i lati, tratto compreso tra via Pizzoli e via Trevisani;

lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia,antistante la sede dell’I.N.P.S.; largo San Sabino; corte Lamberti; strada Jacopo Calò Carducci; piazza Chiurlia; strada Filippo Corridoni; via Fiume; via San Francesco d’Assisi, ambo i lati, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari

Istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, su alcune vie precedentemente indicate.

RIPRESE DELLA SERIE TV “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2” FASE 1 – BIBI FILM TV SRL – BARI, 25 MAGGIO – 4 GIUGNO 2022. Dalle ore 00.01 del giorno 25 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il cancello del “Varco Capitaneria”ed il muro perimetrale dell’area portuale; largo Mons. Curi, ambo i lati; via Arcivescovo Vaccaro; corso Sonnino, tratto compreso tra via Istria e via A. Vaccaro; via Spalato ambo i lati, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Cattaro ambo i lati tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia

Dalle ore 00.01 del giorno 25 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.