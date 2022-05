Il Monopoli di mister Alberto Colombo si arrende nuovamente al Catanzaro e dice addio al sogno promozione. Il doppio confronto nei quarti di finale dei playoff di Serie C, vede i biancoverdi sconfitti due volte su due. Monopoli che abbandona la corsa alla Serie B a testa alta, dopo un buon campionato concluso al quinto posto.

Dopo l’impresa del turno precedente, dove i pugliesi avevano affossato il Cesena con un netto 3-0 nella gara di ritorno, i ragazzi di Colombo trovano il Catanzaro, già battuto durante la stagione regolare. In entrambi i confronti, i biancoverdi si sono imposti per 2-1, ma i playoff hanno storia a sé.

L’andata dei quarti vede il Monopoli cadere al ‘Veneziani’ sotto la doppietta di Iemmello segnata in 5 minuti (72′ e 77′ del secondo tempo), inutile la rete dell’iniziale vantaggio di Viteritti. Il ritorno in Calabria non regala lo stesso numero di gol, ai padroni di casa, infatti, basta la rete di Biasci siglata al 27′ del primo tempo, per conquistare la semifinale.

I biancoverdi salutano così il sogno promozione, mentre il Catanzaro dovrà affrontare il Padova di Massimo Oddo, vincitore della Coppa Italia Serie C. I biancorossi hanno superato la Juventus U-23 vincendo all’andata per 1-0 e perdendo al ritorno con lo stesso risultato. In virtù però del miglior piazzamento in campionato, hanno potuto staccare il biglietto per le semifinali.

L’altra semifinale vedrà il Palermo (che ha superato l’Entella) scontrarsi con la FeralpiSalò (che ha eliminato la Reggiana). Andata delle semifinali fissata per il 25 maggio, ritorno il 29. (foto ss monopoli)

