Allo stadio San Nicola di Bari continua l’intervento di restyling, con la riqualificazione dell’impianto di illuminazione e dei tabelloni elettronici dello stadio San Nicola, per un importo complessivo di 1.500.000 euro finanziati dal bando ICS 2021 “Sport Missione Comune”.

Sono infatti utilizzati proiettori a tecnologia led in grado di assicurare i livelli illuminotecnici necessari allo svolgimento di tutte le attività sportive agonistiche, come il prossimo campionato di Serie B. “Abbiamo iniziato a sostituire i primi 32 proiettori con tecnologia led – racconta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli – e in totale dobbiamo sostituirne 268. Gli altri arriveranno con calma nelle prossime settimane”.

È previsto anche un sistema di controllo delle luci mediante un software dalle funzionalità innovative che consentirà di gestire l’illuminazione in maniera efficiente in qualsiasi area della struttura e di creare diverse atmosfere mediante la gestione degli scenari di luce. Saranno, inoltre, sostituiti i due tabelloni elettronici nelle due curve con nuovi impianti di ultima generazione collegati e coordinati al sistema di controllo delle luci.

In contemporanea proseguono le operazioni su terreno di gioco e sostituzione dei seggiolini, biancorossi, nelle curve Sud e Nord. “Stiamo intervenendo anche sul campo da gioco dove le prime trincee sono state chiuse dopo aver posizionato l’impianto di drenaggio e quello di irrigazione”, conclude Petruzzelli.

