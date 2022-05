Seconda casa, con l’estate ormai alle porte. Il Sole 24 Ore insieme a Casa.it ha pubblicato un’elaborazione per capire dove il mercato immobiliare è più in fermento alla ricerca di una casa familiare: in località facilmente accessibili e non troppo lontane dalle città.

Nel 2021 le località di mare più cliccate sono sulle coste del Mar Tirreno, Mar Ligure e Mar Adriatico. Al primo posto c’è Sanremo che sale di una posizione rispetto al 2020, al secondo posto Anzio che scende di una e al terzo Terracina che rimane stabile rispetto all’anno precedente. In risalita nella top ten c’è anche una città pugliese, Monopoli, in provincia di Bari.

I più ambiti sono i trilocali, seguiti dai bilocali e al terzo i quadrilocali. La fascia di prezzo più cercata per le case in vendita è quella che va dai 100mila ai 200mila euro. Il boom delle seconde case in Italia è un dato di fatto, con un 2021 che si è chiuso a consuntivo con un totale di compravendite, secondo i dati Fiaip, di 180mila transazioni solo sulle case per le vacanze, pari al + 44% rispetto al 2020.

E i prezzi? A Sanremo la prima nella classifica delle case più cercate online, i prezzi sono di 3.250 euro al mq per case usate signorili e di 3mila per le nuove segmento medio. A Monopoli, il massimo è a 2.500 euro al mq per il signorile usato, per scendere tra i 1.200 e i 1.800.

