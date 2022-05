“La Regione paga canoni di locazione all’ente Fiera del Levante per la conduzione di alcuni padiglioni e sta pagando lavori di ristrutturazione che, oltre a procedere con lentezza, sarebbero, a rigore, da porre a carico del proprietario”. Lo segnala il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Peraltro, gli immobili in questione avranno bisogno di ulteriori lavori di rifinitura interna, per un ammontare solo stimato di 3-4 milioni, ma non ancora destinati per quella specifica attività – continua – L’analisi della I Commissione sulle locazioni passive ha l’intento dunque di favorire la contrazione della spesa sostenuta dalla Regione, verificando con puntualità la reale utilità della locazione, con riferimento alla destinazione e alle possibili alternative”.