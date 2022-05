Il Comune di Bari ha pubblicato il computo aggiornato dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada in città, negli ultimi quattro anni, dal 2018 al 2021. A cui si aggiunge il focus provvisorio dei primi mesi del 2022.

In totale, nel capoluogo pugliese dal gennaio 2018 all’aprile 2022 sono stati emessi 837.534 verbali per un importo di 71.186.044 di euro, oltre 71 milioni, che in base all’articolo 208 del Codice della Strada sono devoluti allo Stato, (“quando le multe sono effettuate da funzionari, ufficiali ed agenti pubblici come quelli della polizia locale”).

Dal divieto di sosta alla guida senza patente, il trend delle multe però appare in contrazione. Infatti per l’intero anno record, 2018, risultano 230.530 verbali (e 18.421.614 euro in multe). Proseguendo nelle statistiche, il 2019 ha visto 223.209 verbali e 19.427.390 euro in multe.

L’anno dell’inizio della pandemia, il 2020, mostra un’ulteriore diminuzione con 181.573 verbali e 15.482.635 euro. Fino al 2021 che ritorna ai livelli pre Covid, anche grazie alla maggiore mobilità dei cittadini, arrivando a 202.222 verbali e un totale di quasi 16 milioni di sanzioni, esattamente 15.907.332.

Fino ai primi 4 mesi del 2022: a gennaio e febbraio si contano 23.791 multe, invece da marzo ad aprile “solo” 10.981 verbali. In confronto oltre il 50% in meno.

