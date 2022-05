Un’interrogazione parlamentare per chiedere delucidazioni ad Anas in merito alla decisione di programmare i lavori sulla Statale 16 a cavallo della stagione estiva, soprattutto in vista del ponte festivo previsto per il 2 giugno. È quanto deciso da Marco Lacarra, deputato e Segretario del PD Puglia fortemente preoccupato sul caos del traffico sull’arteria principale del capoluogo pugliese che, con l’esodo per i festivi e i cantieri in corso, potrebbe peggiorare una situazione già normalmente “piena di disagi”.

“Incomprensibile ed irresponsabile la decisione di programmare i lavori sulla Statale 16 a cavallo della stagione estiva e proprio in una delle tratte più congestionate – ha sottolineato Lacarra – ancora più assurda è la scelta di ridurre la carreggiata a una corsia per senso di marcia durante un giorno festivo. Anas dovrebbe spiegare i motivi che l’hanno portata a una scelta tanto fuori di senno, considerato che la statale 16 è l’unica arteria che consente di spostarsi da nord a sud del litorale Adriatico e che, di conseguenza, è sottoposta a un intenso traffico estivo, che si incrementa a dismisura nei fine settimana” – ha aggiunto.

Già negli scorsi mesi diversi disagi si erano registrati sulla statale nel corso delle giornate festive, in particolare ad aprile, quando si erano create lunghissime file di auto in vista delle prime giornate di esodo vacanziero (sulla SS16 Bari-Brindisi). Allora si era deciso che lo stop ai cantieri ci sarebbe stato, ma solo da metà giugno in poi. “Bloccare migliaia e migliaia di persone per la presenza di lavori in corso – ha detto infine Lacarra – non è solo un forte disagio per turisti e residenti che attraversano la statale, ma potrebbe essere motivo di tamponamenti o incidenti più gravi. Depositerò un’interrogazione parlamentare per chiedere delucidazioni ad Anas su quanto sta accadendo e per verificare inoltre se dobbiamo attenderci lo stesso caos anche nei prossimi weekend e in particolare nel lungo e caldo ponte del 2 giugno” – ha concluso.

Foto repertorio

