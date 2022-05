Si sta svolgendo oggi, dalle 9 alle 13, il sit-in di protesta del personale del servizio di pulizia dell’Hotel Nicolaus di Bari e dell’hotel Hi, contro le “inadempienze contrattuali da parte dell’azienda assegnataria del servizio di pulizia”. Lo denunciano i sindacati.

Nel dettaglio la Filcams Cgil di Bari, la Fisascat Cisl di Bari e la Uiltucs Bari stanno protestando di fronte al Nicolaus contro la decisione dell’azienda subentrante affidataria del servizio di non riconoscere le attuali condizioni economiche e contrattuali in essere ai lavoratori aventi diritto al cambio di appalto, così come previsto dal Ccnl Turismo Confcommercio – Federalberghi attualmente applicato.

L’azienda subentrante ha proposto, infatti, di assumere i lavoratori aventi diritto con contratti a tempo determinato della durata di 12 mesi, in qualità di socio lavoratore, con l’applicazione del Ccnl Multiservizi UGL.

Il segretario della Filcams Cgil di Bari, Antonio Ventrelli, evidenzia che tali condizioni contrattuali proposte dall’azienda “sono inaccettabili in quanto riducono la retribuzione di fatto dei lavoratori dell’appalto (es. la paga oraria è più bassa, non è prevista la 14^ mensilità, ecc.), generano una precarizzazione del rapporto di lavoro (che era a tempo indeterminato ed ora diventerebbe a tempo determinato) ed un arretramento sul piano dei dei diritti normativi consolidati ed acquisiti nel tempo dagli stessi”.

Pertanto, nel ritenere irricevibile la proposta dell’azienda subentrante, i lavoratori chiedono di essere ricevuti in delegazione nel corso del sit in, al fine di ripristinare le condizioni economiche e contrattuali in essere ai lavoratori dell’appalto.

I sindacati spiegano che continueranno con la mobilitazione “in assenza di risposte, cosi come saranno attivate azioni legali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e reddituali ed i diritti acquisiti dai lavoratori dell’appalto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.