Torre Guaceto cerca collaboratori e collaboratrici che abbiano “garbo, motivazione e competenza”. In particolare le selezioni riguardano le figure assistente di spiaggia e ai bagnanti, baristi, addetti al parcheggio e alla pulizia. “ Per qualsiasi ruolo si decida di concorrere – spiega il presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta – sarà auspicabile essere in possesso di una motivazione positiva, di una naturale capacità di relazionarsi sempre con garbo e gentilezza agli utenti, di una buona conoscenza della lingua inglese e della volontà di apprendere nozioni basic su alimentazione, tutela ambientale e fruibilità turistica sostenibile in un mini corso di formazione post selezione curato da SlowFood e dal ConsorzioTorreGuaceto. Competenza, gentilezza e garbo, nella piena consapevolezza del luogo in cui si lavora, per sei ore al giorno e rapporto lavorativo con Cnl”. Ecco in dettaglio le posizioni richieste:



ASSISTENTE SPIAGGIA: La risorsa sarà responsabile dell’assistenza clienti presso la spiaggia, della sistemazione degli ombrelloni e dei lettini, dei servizi relativi alla pulizia/manutenzione e riordino della spiaggia e dei bagni.Requisiti richiesti: I candidati ideali devono aver maturato una minima esperienza nel ruolo, possedere ottime capacità di lavorare in team e buone capacità di relazione con il pubblico.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br).

Orario di lavoro: 30 ore settimanali su turni di 6 ore al giorno per 5 giorni, dalle 08:00 alle 20:00. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

ASSISTENTE AI BAGNANTI: La risorsa sarà responsabile dell’assistenza e salvaguardia dell’incolumità dei bagnanti dello stabilimento balneare. Nello specifico si occuperà delle seguenti attività: regolare le attività di balneazione vigilando sul comportamento degli utenti; applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria ed il regolamento dello stabilimento; prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e se necessario mettere in atto le tecniche di salvataggio e di primo soccorso. Requisiti richiesti: Possesso del brevetto di bagnino in corso di validità; Possesso dell’attestato di primo soccorso conforme alla normativa prevista dal D.lgs. 81/08; Possesso del brevetto BLSD; Conoscenza delle tecniche di primo soccorso e primo intervento; Preferibile una sufficiente conoscenza della lingua Inglese ed esperienza come assistente ai bagnanti.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br)

Orario di lavoro: 25 ore settimanali su turni di 5 ore al giorno per 5 giorni, dalle 09:00 alle 19:00. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Competenze: Animazione e sport – Tecniche di pronto soccorso

Disponibilità oraria: Totale disponibilità BARISTA: La risorsa, rispondendo al suo responsabile, si occuperà di tutte le operazioni da banco dalla preparazione e servizio di prodotti di caffetteria, bevande, granite, gelati, piatti freddi, prodotti di forno e frutta, alla pulizia ed organizzazione dei banchi di lavoro.

Requisiti richiesti: Aver maturato pregressa esperienza come barista – aiuto banconista; In possesso dell’attestato HACCP in corso di validità; Conoscenza delle norme igienico sanitarie relative alla somministrazione di bevande e alimenti; Conoscenza sufficiente della lingua Inglese. Completano il profilo orientamento al cliente, buone capacità comunicative e di lavoro in team.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br).

Orario di lavoro: 30 ore settimanali su turni di 6 ore al giorno per 5 giorni, dalle 08:00 alle 20:00. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Competenze: Sala – Servizio di caffetteria

Disponibilità oraria: Totale disponibilità CAPO BARISTA: La risorsa sarà responsabile dell’operatività del servizio del chiosco organizzando il lavoro nelle varie fasi della giornata. Nello specifico si occuperà dell’inventario del magazzino, ordine delle forniture necessarie, supervisione del personale nell’esecuzione dei compiti per rendere operativa la gestione del lavoro, registrazione dei pagamenti dei clienti, gestione della cassa controllandone il fondo ad inizio e fine turno, attività di prenotazione servizi turistici attraverso la piattaforma online con l’uso del tablet. Requisiti richiesti: Aver maturato pregressa esperienza di almeno un anno come capo barista e almeno tre anni come barista-aiuto banconista; Conoscenze delle norme igienico sanitarie relative alla somministrazione di bevande e alimenti; Capacità di pianificare i turni di lavoro, di gestione del magazzino e controllo fornitori; Conoscenza sufficiente della lingua Inglese. Completano il profilo orientamento al cliente, buone capacità comunicative e di lavoro in team.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br)

Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni di 6 ore al giorno dalle 08:00 alle 20:00, su 6 giorni lavorativi. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Titolo di studio: Licenza Media

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

AIUTO PARCHEGGIO: La risorsa sarà responsabile della gestione della logistica del parcheggio, regolazione del flusso in entrata e in uscita delle auto, assistenza alla clientela, controllo e sorveglianza area parcheggio, controllo delle vetture in applicazione dei regolamenti in vigore. Requisiti richiesti: I candidati ideali devono aver maturato esperienza nel ruolo, possedere buone capacità di relazione con il pubblico e di lavoro in team.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br).

Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni di 6 ore al giorno per 6 giorni, dalle 07:30 alle 19:30. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Competenze: Ricevimento – Gestione parcheggio

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

CASSIERE PARCHEGGIO: a risorsa sarà responsabile della gestione della cassa, dalla registrazione dei pagamenti dei clienti al controllo del fondo cassa ad ogni inizio e fine turno.

Requisiti richiesti: I candidati ideali devono aver maturato esperienza minima nel ruolo, essere in grado di gestire il front office, possedere buone capacità di relazione con il pubblico e di lavoro in team.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br).

Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni di 6 ore al giorno per 6 giorni, dalle 08:00 alle 20:00. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Disponibilità oraria: Totale disponibilità.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br).

Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni di 6 ore al giorno per 6 giorni, dalle 08:00 alle 20:00. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 18/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.ADDETTO MANUTENZIONE E PULIZIA SPIAGGIA: La risorsa sarà responsabile dell’attività di manutenzione ed edilizia ordinaria, manutenzione forestale e pulizia del litorale e dei sentieri.

Requisiti richiesti: I candidati ideali devono aver maturato pregressa esperienza nel ruolo di almeno un anno e possedere la formazione a norma dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per utilizzo e conduzione del trattore agricolo. Completano il profilo ottime capacità di lavorare in team e buone capacità di relazione con il pubblico.

Luogo di lavoro: Marina di Carovigno (Br).

Orario di lavoro: 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni dalle ore 06:00 alle ore 12:00. Si offre contratto in somministrazione a termine indicativamente dal 13/06/2022 al 11/09/2022, con possibilità di proroga.

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Si sottolinea che è possibile inviare candidatura per i ruoli sopra riportati fino alle ore 24 del prossimo 5 giugno. (foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.