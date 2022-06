Revocato il divieto di balneazione a Pane e pomodoro. Una buona notizia per i bagnanti che già questa mattina hanno trovato la spiaggia libera dalle transenne. Il divieto è scattato venerdì scorso, in seguito al nubifragio che ha fatto saltare la paratia della condotta Matteotti: i liquami si sono riversati in mare. L’Arpa ha quindi avviato i controlli prelevando dei campioni. A distanza di tre giorni il divieto è stato quindi revocato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.