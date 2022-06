Incidente nella notte tra domenica e lunedì a Santo Spirito. Un’auto – per cause in corso di accertamento – è andata a finire contro una paninoteca sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del lido Lucciola. Alcune persone presenti hanno riportato lievi ferite. Gli accertamenti su uso alcol e droghe sono stati eseguiti e/o richiesti ai sanitari delle strutture ospedaliere: i pre test sull’automobilista sono risultati negativi. La dinamica è in fase di accertamento dopo i rilievi. Solo il conducente dell’auto coinvolta è andato autonomamente in ospedale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.