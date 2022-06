Lavori per migliorare il servizio idrico, possibili disagi in alcuni quartieri di Bari. I lavori riguardano nello specifico l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 15 giugno 2022 nell’abitato di Bari in zona San Pio, Catino e nella parte limitrofa di Santo Spirito (BA), nelle seguenti vie: Contrada Enziteto; Strada Catino; Via Catino-Enziteto; Strada della Gentilezza; Strada della Salute; Strada Torricella; II Strada Torricella; Strada Provinciale Santo Spirito-Bitonto; Via Dell’Amicizia; Strada Rurale Caladoria; Strada Privata Geom. Cavone; Trav.XXIV Catino; Zona 167 Santo Spirito; Viale Caravella; Via Vito Rosa; Via Savino Schino; Via Nicholas Green; Via Natale Pisicchio; Via Napoli; Via Iqbal Masih; Via Gregorio Ancona; Via delle Mimose; Via delle Azalee; Via della Vita; Via della Gioia; Via della Fratellanza; Via della Felicità; Via Delfino; Via del Garrubo; Via del Coraggio; Via della Tolleranza; Via Aurora; Via Brindisi; Via dei Narcisi; Via dei Ciclamini; Via Conte Mossa.

Zone limitrofe alle strade indicate, potrebbero subire abbassamenti del regime pressorio.La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 17:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni sarà possibile contattare il numero verde 800.735.735 o visitare il sito ufficiale alla sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.