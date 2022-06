Colpi di pistola contro ragazzi. È quanto accaduto nella serata di ieri a Brindisi, in particolare a Francavilla Fontana. Protagonista della vicenda un uomo di 81 anni che, infastidito da alcuni ragazzi che giocavano a pallone a pochi metri dalla sua abitazione, avrebbe esploso colpi di pistola ad altezza d’uomo.

L’uomo è ora stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti intorno alle 22, nei pressi della caserma dei carabinieri nel centro, in provincia di Brindisi, più in particolare all’interno del quartiere “Pescheria”. Nessuno avrebbe riportato ferite. Ad intervenire sono stati i militari che, immediatamente, hanno ricostruito l’intera vicenda recuperando il bossolo della pistola, una calibro 7,65, poi sequestrata all’anziano.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine i ragazzi si erano fermati nei pressi dell’abitazione dell’anziano per cambiare una ruota forata dell’auto. Un gruppo di essi avrebbe iniziato a giovare a pallone interrompendo il sonno dell’anziano che, svegliato dai rumori, avrebbe reagito sparando un colpo nei confronti di un minore a circa quattro metri di distanza. Il ragazzo non è stato colpito. Il pm, titolare dell’inchiesta, ha disposto l’arresto dell’81 enne ed il suo trasferimento in carcere.

Foto repertorio

