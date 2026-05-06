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Bari, la Basilica di San Nicola si veste di fiori: torna lo spettacolo floreale di Terlizzi

Rinnovata la collaborazione con i maestri florovivaisti terlizzesi

Pubblicato da: redazione | Mer, 6 Maggio 2026 - 18:34
fiori San Nicola
  • 51 sec

Con l’avvicinarsi della festa del Santo Patrono, la Basilica di San Nicola si prepara ad accogliere anche quest’anno un allestimento che ormai è diventato una tradizione consolidata.

Le composizioni floreali che decoreranno gli spazi sacri arriveranno da Terlizzi, città da sempre legata alla produzione florovivaistica, che rinnova così la collaborazione con il capoluogo in occasione delle celebrazioni nicolaiane. Un contributo che aggiunge un elemento scenografico ai giorni di festa, contribuendo a caratterizzare ulteriormente uno dei momenti più sentiti dell’anno.

Il legame tra le due comunità si rafforza di anno in anno attraverso questa iniziativa, che unisce tradizione religiosa e valorizzazione delle eccellenze locali. I fiori e le composizioni saranno collocati all’interno della Basilica, accompagnando le celebrazioni liturgiche e il flusso dei fedeli e dei visitatori attesi in questi giorni.

A sottolineare il significato della collaborazione è il sindaco Vito Leccese, che ha voluto ringraziare l’amministrazione di Terlizzi per la continuità del progetto. “Ringrazio il sindaco e il Comune di Terlizzi per questa rinnovata collaborazione – commenta il sindaco Vito Leccese – che di anno in anno rafforza il legame tra le nostre due comunità, nel segno di San Nicola, santo dell’accoglienza e del dialogo. Grazie ai colori e all’eccellenza dei maestri florovivaisti di Terlizzi che rendono ancora più speciali questi giorni così importanti e intensi per la nostra città”.﻿

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