Cresce il “detox” dai social, quasi 4 italiani su 10 sentono il bisogno di staccare

Sempre più italiani sentono la necessità di allontanarsi dai social network. Secondo il 21esimo Rapporto sulla comunicazione del Censis, relativo al 2025, il 38,1% della popolazione ha avvertito l’esigenza di un vero e proprio “social detox”, scegliendo di ridurre il tempo online, disattivare gli account o eliminare le app. Solo il 15,3%, però, lo fa con regolarità.

Il bisogno di staccare nasce principalmente dalla difficoltà di conciliare l’uso dei social con la vita quotidiana. Oltre un quarto degli intervistati (25,6%) indica come motivo principale l’eccessiva distrazione, mentre il 20,6% parla della necessità di recuperare tempo per sé e per attività offline. Non manca chi riconosce una forma di dipendenza (17,8%), chi vuole tutelare la propria privacy (17,4%) o chi avverte il peso della pressione sociale e del confronto continuo con gli altri (16,7%). Per il 14,9%, infine, l’impatto riguarda direttamente l’umore. Nonostante questo, i giovani restano i principali frequentatori delle piattaforme digitali, anche se si registra una lieve flessione. Tra i 14 e i 29 anni, il 74,8% utilizza Instagram, il 76,9% YouTube e il 64,5% TikTok, dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Restano centrali le app di messaggistica, con WhatsApp che raggiunge l’88,6%, mentre cresce l’utilizzo di piattaforme come Spotify (49,8%) e dei videogiochi online (39,7%).

Il rapporto evidenzia anche il ruolo delle community digitali: il 17,9% degli italiani dichiara di farne parte o di averne fatto parte. Tra questi, i più attivi sono i 45-64enni, le persone con un livello di istruzione medio-alto e le donne. Per il 38,4% l’esperienza ha avuto un impatto positivo sulla propria vita, mentre il 54,7% la considera piacevole ma senza effetti concreti. Solo una minoranza, pari al 6,9%, ne evidenzia un impatto negativo.

Foto Freepik