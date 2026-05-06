A Roma gli “Oscar della Salute”, Bari premiata con una menzione speciale

Un riconoscimento arrivato nella sede istituzionale di Montecitorio ha riportato l’attenzione su un’esperienza sociale costruita negli anni sul territorio cittadino e dedicata in particolare al sostegno delle famiglie e dei minori.

Il Comune di Bari ha ricevuto l’“Oscar della Salute”, con una menzione speciale per il coinvolgimento e la partecipazione, assegnato nel corso di una cerimonia ufficiale che ha premiato realtà istituzionali impegnate nella promozione del benessere delle comunità. A rappresentare l’amministrazione è stato il consigliere delegato alla salute Giuseppe Cascella.

Il riconoscimento è stato attribuito soprattutto per il lavoro sviluppato attorno a “La Casa delle Bambine e dei Bambini”, servizio del Comune nato circa dieci anni fa nell’ambito dell’Assessorato al Welfare e costruito in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili. Nel tempo il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione, affiancando alle attività iniziali una rete sempre più articolata di interventi rivolti a famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale.

Nel corso della cerimonia, Cascella ha sottolineato il valore del percorso fatto finora: “Questo riconoscimento rappresenta per Bari un risultato di grande valore, perché premia un lavoro costruito nel tempo, fondato sull’ascolto, la partecipazione e la collaborazione tra istituzioni e comunità – ha dichiarato Giuseppe Cascella -. ‘La Casa delle Bambine e dei Bambini’ è un esempio concreto di come sia possibile sviluppare politiche pubbliche capaci di incidere realmente sulla qualità della vita delle persone, in particolare delle famiglie più fragili.”

Il progetto ha mantenuto continuità anche nei periodi più complessi, come l’emergenza pandemica, durante la quale le attività sono state rimodulate ma non interrotte. In quel contesto il servizio ha assunto anche un ruolo di supporto diretto, contribuendo alla distribuzione di beni alimentari e di prima necessità.

Sempre Cascella ha evidenziato anche il lavoro di rete che ha permesso al servizio di consolidarsi: “In questi anni abbiamo costruito una rete solida e inclusiva, capace di rispondere ai bisogni emergenti senza mai interrompere i servizi, nemmeno nei momenti più difficili come l’emergenza pandemica. Questo premio è il riconoscimento di un impegno collettivo che coinvolge operatori, volontari, professionisti e tutta la cittadinanza.”

“La Casa delle Bambine e dei Bambini” oggi opera attraverso due sedi, una principale all’interno del complesso Bari Domani e una nel quartiere Libertà. Le attività si rivolgono a diverse fasce della popolazione, dai neogenitori agli adolescenti, passando per bambini e famiglie, con servizi gratuiti accessibili su prenotazione.

Tra le iniziative rientrano consulenze psicologiche e nutrizionali, visite di prevenzione in ambito odontoiatrico, oculistico e cardiologico, attività educative e laboratori per contrastare la povertà educativa, oltre a percorsi di cittadinanza attiva e spazi dedicati ai più giovani. A queste si affianca anche una biblioteca sociale di comunità.

Un ruolo rilevante è svolto dall’Emporio solidale, che supporta nuclei familiari in difficoltà attraverso la distribuzione di beni alimentari, prodotti per l’infanzia e strumenti di sostegno economico come buoni spesa e farmaceutici, in collaborazione con i servizi sociali.﻿