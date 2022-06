Il Bari under 15 di mister Michele Anaclerio conquista la finale del proprio campionato, battendo la Pro Vercelli in semifinale. Al termine delle due sfide, i galletti strappano il pass per l’ultimo atto della stagione. Il ritorno registra un risultato fotocopia dell’andata, 1-0 e obiettivo raggiunto.

Al campo comunale ‘G. Scirea’ di Bitritto decide la marcature di Di Gioia, subentrato nelle battute iniziali a Lorusso vittima di un colpo alla testa. I biancorossi riescono a proteggere il risultato, merito dell’egregio lavoro svolto e della voglia di giocarsi la finale.

La Finalissima è fissata per il 26 giugno in gara secca a Fermo. Il Bari si giocherà il titolo al ‘Bruno Recchioni’ sfidando la vincente di Cesena-Pontedera. La semifinale d’andata ha sorriso agli emiliani che si sono imposti per 2-0 sul campo del Pontedera. Cesena autore di una stagione formidabile, chiudendo il girone con nessuna sconfitta. (foto ssc bari)

