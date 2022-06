Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave, durante una rissa scoppiata nella notte a Torre dell’Orso (Lecce) e finita a coltellate. Sul posto, intorno alle 2, sono dovuti intervenire i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Lecce. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro è in codice rosso. Ancora non si conoscono le dinamiche dell’accaduto.

