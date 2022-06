I fan si preparano ad entrare allo stadio della Vittoria, e Cesare Cremonini si prepara al concerto di stasera con un piatto tipico della gastronomia barese: orecchiette con le cime di rapa. Lo scatto è stato pubblicato sui social network.

Dopo il concerto di Vasco Rossi, Bari si prepara ad accogliere il cantautore Cesare Cremonini allo stadio della Vittoria, pronto a riaprire agli eventi dopo un lungo stop. Anche in questo caso, in vista del concerto, in programma, sabato 25 giugno, all’Arena della Vittoria, l’amministrazione comunale ha adottato alcune misure speciali volte a prevenire incidenti e a tutelare la pubblica sicurezza. Qui maggiori info.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.