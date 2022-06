Si terrà a Bari, dal 20 al 23 febbraio 2023, Itasec (the Italian Cybersecurity conference), la più importante convention nazionale sulla cybersecurity che raccoglie circa un migliaio di esperti provenienti da università, centri di ricerca, aziende IT e specialisti delle agenzie e Forze dell’ordine.

L’annuncio ufficiale è stato dato in chiusura della edizione che si è svolta a Roma all’auditorium della Tecnica.

Il congresso, giunto alla sua settima edizione, vedrà alternarsi workshop, eventi dedicati agli stakeholder, track scientifiche e momenti di divulgazione sui temi della sicurezza informatica di estrema attualità.

L’edizione 2023 è stata presentata dal vicesindaco del Comune di Bari Eugenio Di Sciascio che sarà anche co-general chair del congresso barese.

“Siamo estremamente lieti che Bari sia stata scelta per Itasec 2023 – è il commento di Di Sciascio -. Una conferma importante del ruolo della nostra città e della nostra regione sui temi di frontiera dell’Information Technology, dovuta all’autorevolezza delle nostre università e anche alla presenza sempre più rilevante di molte aziende IT che hanno trovato a Bari e in Puglia il mix giusto di competenze e accoglienza per crescere. Faremo in modo che questo sia un evento che coinvolga appieno tutte le istituzioni, le aziende e le università pugliesi”.

