A pochi metri dalla costa di Monopoli, in provincia di Bari, sono stati avvistati due squali verdesca tra lo stupore dei bagnanti. Il video è poi stato condiviso sui social network, dalla pagina “notti viaggiando” (anche se erroneamente la scritta indica la località nel capoluogo pugliese).

Non si tratta dell’unico avvistamento nel mar Adriatico. Proprio negli scorsi giorni, un altro esemplare, in particolare di squalo verdesca, era stato infatti avvistato nelle vicinanze della stessa località. Lo squalo si aggirava tra gli scogli, in una conca d’acqua non troppo profonda. In molti però si chiedono il motivo per cui si avvicinano alla battigia, nonostante le tante persone in acqua.

