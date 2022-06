Dalle ore 22 di mercoledì 29 giugno alle ore 6 del 30 giugno resterà chiuso l’allacciamento A14 tangenziale di Bari in direzione della SS16 e contestuale chiusura dello svincolo di entrata di Bari Zona Industriale per chi proviene dalla SS 96. Si consigliano percorsi alternativi. Per chi proviene da nord sulla A14 si consiglia uscita Bitonto.

