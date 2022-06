E’ stato realizzato nella città vecchia il primo intervento di bonifica igienico-sanitaria delle superfici interessate da depositi di guano dei colombi.

Nel corso dell’intervento si è provveduto ad installare dei dissuasori di tipo meccanico su un immobile in via Pier l’Eremita nella città vecchia, i cui proprietari risultano irrintracciabili.

Come precisa una nota del Comune: “I lavori sono stati eseguiti dalla ditta aggiudicataria dell’accordo quadro triennale attivato dalla ripartizione Tutela ambiente, sanità e igiene, per un importo complessivo di 230 mila euro, al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie in relazione alla presenza di volatili e colombi sulle abitazioni in disuso sul territorio cittadino”.

I lavori riguarderanno la sanificazione delle aree mediante pulizia, disinfezione e disinfestazione delle stesse secondo il seguente schema operativo: preliminare intervento di disinfestazione e disinfezione degli ambienti da sottoporre a bonifica sanitaria, mediante irroramento con idonee soluzioni biocide per un primo abbattimento degli agenti patogeni legati alla presenza di guano, carcasse, etc.; raccolta e confezionamento, con l’ausilio di raschietti, aspiratori o altro del guano e delle carcasse; pulizia, disinfestazione e disinfezione finale, con l’impiego di idonee soluzioni detergenti e sanificanti, che garantiscono l’eliminazione di eventuali patogeni residui sulle superfici trattate;

E’ previsa inoltre l’installazione, singola o combinata, dei seguenti elementi meccanici per il respingimento dei volatili: fascia di dissuasori in acciaio inox dell’altezza non inferiore a cm 10, disposti a ventaglio in modo da garantire una protezione di superficie di almeno cm 10, montati su apposita guaina rigida in Pvc da fissare con viti e tasselli e/o con idoneo collante, previa accurata pulizia e spolveratura della superficie da proteggere; rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50×50, spessore mm 1,5, fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro e smaltimento, a norma di legge, presso discariche autorizzate, di quanto rimosso nonché dei residui delle lavorazioni, rifiuti, etc.

“Con i tecnici degli uffici della ripartizione abbiamo avviato in questi mesi un’attività di monitoraggio, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, su tutti gli immobili che risultano in stato di abbandono e che inevitabilmente diventano oggetto di degrado, provocando danni agli ambienti e ai residenti delle abitazioni limitrofe”, spiega l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.

“Sulla base di questa sorta di censimento – continua – avviamo delle procedure di diffida nei confronti dei proprietari invitandoli alla bonifica dell’immobile e al ripristino delle condizioni igieniche. Qualora, dopo numerosi solleciti, non otteniamo alcun riscontro, grazie allo strumento dell’accordo quadro interveniamo in danno, come in questo caso, per garantire la sicurezza dei luoghi e rivalerci poi sui proprietari. Il nostro obiettivo è quello di assicurare le condizioni di igiene e salubrità dei luoghi che, infestati dal guano dei volatili, possono diventare un pericolo per i cittadini”.

