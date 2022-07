Cinque episodi di violenza dopo il Bari Pride. La denuncia è degli organizzatori. “Subito a seguito della manifestazione abbiamo ricevuto notizia di ben 4 episodi di violenza – scrivono – aggressioni verbali perlopiù, un’aggressione fisica di stampo dichiaratamente fascista, e un momento di tensione che ha visto coinvolta una persona trans”

Ieri sera è arrivata la quinta segnalazione in poche ore: una coppia di ragazzə è stata violentemente aggredita, con insulti omofobi e transfobici, da loro coetanei al parco Rossani, fino a mandarlə in ospedale. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e di una ragazza di 23. “Parliamo di insulti, calci, e di una pietra scagliata con forza sulla testa di una delle due vittime – continuano gli organizzatori – Non possiamo rimanere in silenzio davanti alla violenza prevaricatrice che si sta diffondendo nella nostra città, con chiara matrice patriarcale, omofoba e razzista: esprimiamo tutta la nostra solidarietà allə ragazzə aggreditə. Episodi simili al parco Rossani sono toccati a ragazzi stranieri e tante altre sono le denunce di molestie per strada contro ragazze che abbiamo contato in questi giorni”.

“Fatti – continuano – che vedono come aggressori branchi di ragazzi altrettanto giovani, sollevando interrogativi rispetto ad una vera e propria emergenza educativa. Nella nostra città, non c’è spazio per la violenza: come organizzazioni sociali baresi, pur riconoscendo che alcune zone ad oggi hanno bisogno di una maggiore tutela, riteniamo che la risposta a questi episodi non possa essere solo di tipo securitario, con lo schieramento di forze dell’ordine per le strade”.