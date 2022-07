Il sindaco Antonio Decaro, appresa la notizia dell’aggressione brutale ai danni di alcuni ragazzi ieri sera, all’interno del parco Rossani, ha immediatamente richiesto l’intervento della Prefettura e delle Forze dell’ordine oltre che della Polizia locale, che sta acquisendo le immagini delle telecamere.

“Appena ho letto sui social quanto accaduto ieri sera ho immediatamente inviato tutte le informazioni in mio possesso alla Prefettura e alle Forze dell’ordine – ha dichiarato Decaro -. Contemporaneamente ho chiesto alla Polizia locale di attivarsi immediatamente per reperire le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Questa aggressione non può e non deve restare impunita. Dobbiamo dare subito un segnale di presenza e di vicinanza alle famiglie che non possono avere paura di vedere i propri figli frequentare un parco cittadino”.

Intanto la polizia fa sapere che una pattuglia è intervenuta ieri sera alle 20. 35 per una segnalazione di pochi minuti prima che riferiva di una aggressione. La volante sul posto ha trovato due persone una delle quali con una ferita al capo. I due hanno riferito di avere avuto una discussione con altre persone presenti nel parco e che sarebbero stati raggiunti dal lancio di alcune pietre. Dopo aver fatto intervenire il 118 (che aveva problemi di viabilità e che è stato aiutato a raggiungere il parco) i due sono stati portati in ospedale. La prognosi è di 15 e 5 giorni. La polizia è al lavoro per l’acquisizione di immagini delle telecamere di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.