La scorsa settimana sono partiti gli interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare. Il programma, che si aggiunge a quello ordinario già in vigore e che andrà avanti per tutta l’estate, è stato predisposto per far fronte alla situazione assolutamente anomala e impossibile da prevedere – come hanno spiegato gli esperti del dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bari – che ha causato una serie di segnalazioni da parte dei cittadini, nei giorni scorsi.

Nello specifico, per gli interventi di trattamento adulticida prevedono l’irrorazione e la nebulizzazione di prodotti specifici per contrastare la presenza di insetti alati e vengono eseguiti, previo messaggio vocale di avviso alla cittadinanza diffuso nelle ore pomeridiane, nella fascia oraria che va dalle 22 alle 4.30, secondo il programma consultabile su https://www.amiupuglia.it/bari/al-via-il-piano-straordinario-contro-lemergenza-zanzare/.

