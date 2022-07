Fuochi d’artificio in pieno giorno e auto che percorrono tratti occupano il marciapiede. È accaduto qualche giorno fa in piazza Redentore. A segnalarlo, con un video inviato alla redazione i Borderline24, un cittadino, stanco per quella che sembrerebbe essere una situazione ormai all’ordine del giorno.

Non si tratta di un caso isolato, solo lo scorso 22 giugno, denunciavamo una situazione analoga in altri quartieri. Dal San Paolo a San Pasquale, fino a San Girolamo, ma anche Japigia, la situazione non cambia: ogni giorno, molto più spesso la sera, vengono accese intere batterie i fuochi che vengono fatti esplodere a pochi metri dalle persone. Si tratta di una pratica non solo illegale, ma anche molto pericolosa. “Ogni notte feste e fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte – sottolinea il cittadino- la domanda sorge spontanea: le telecamere funzionano? Queste cose accadono in pieno giorno, su tutte le piazze del primo Municipio. È accaduto anche a Madonnella” – ha concluso.

Foto screen video

