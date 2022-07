“Vorrei segnalare il cumulo di immondizia in via Pietro Sette: da quanto tempo non viene ritirata?”. La denuncia è di una lettrice di Borderline24. “Con questo caldo non è accettabile una situazione del genere – denuncia – Ricordo che questa è la via del nuovo parcheggio Amtab, della nuova pista ciclabile che unisce via Amendola a via Tridente, di cui il nostro sindaco è tanto fiero”.

