Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale si sono abbattute sulla Puglia. I fenomeni sono più intensi sulla zona centro-settentrionale. Come avevano già annunciato le previsioni meteo: oggi è la giornata più turbolenta, anche se le prime precipitazioni si sono verificate già nella tarda serata di ieri.

Particolarmente colpita nel tardo pomeriggio di ieri la zona della valle d’Itria, tra barese e brindisino, con violenti nubifragio e grandinate che si sono abbattuti sul territorio di Locorotondo e Cisternino. A causa del peggioramento delle condizioni meteo la Protezione civile regionale aveva ieri diramato un messaggio di allerta arancione su tutta la Puglia, fatta eccezione per il Salento in cui l’allerta è gialla.

A Bari questa mattina si è abbattuto un violento temporale e come fanno notare i cittadini alcune strade sono già completamente allagate. “Questa è Bari! – si lamenta un commerciante di Bari – 10 minuti di pioggia ed è tutto allagato”. Il cittadino si chiede il perché il sindaco Antonio Decaro non abbia provveduto “a pulire i chiusini in previsione della pioggia”.

Intanto la Coldiretti lancia un allarme per la Puglia: “L’arrivo di grandine, con trombe d’aria, nubifragi e tempeste di vento fa salire il conto dei danni nelle campagne in un territorio duramente provato dal caldo e dalla siccità che hanno seccato la terra, ridotto i raccolti di grano e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi con danni stimati in oltre 100 milioni di euro”.

“Coltivazioni stese e raccolti distrutti con la grandine che ha colpito a macchia di leopardo – evidenzia l’organizzazione di categoria – la provincia di Bari a Locorotondo, la provincia di

Taranto a Castellaneta, con una tromba d’aria a Castellaneta Marina, a San Basilio e nel tratto Mottola – Martina Franca.

Son state devastate le coltivazioni in campo, dai vigneti alla frutta, dalla verdura come barattieri, pomodori e zucchine alle mandorle e spazzato via le olive dagli alberi”.

(Foto Facebook)

