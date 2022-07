La campagna abbonamenti ‘Cuore BiancoRosso’ ha già conquistato i cuori dei tifosi baresi. Nelle prime 24 ore sono stati superati i 1000 abbonamenti.

I tifosi fremono già all’idea di tornare al San Nicola per incitare i propri giocatori. La ssc Bari non ha tardato a premiare questa euforia generale, con prezzi adatti a tutti e diverse agevolazioni.

Gli abbonamenti comprendono anche la curva sud, inizialmente tagliata fuori dal programma. Adesso completamente integrata nei nuovi abbonamenti.

Tutte le tariffe e le promozioni sono disponibili sul sito ufficiale della ssc bari. (foto ssc bari)

Novità sul fronte calciomercato, che per il Bari non dorme mai, dopo le ufficialità di Cangiano, Caprile e Benedetti (oltre al nuovo prestito di Mallamo) si studia un nuovo colpo per l’attacco. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Simy, attualmente in forza alla Salernitana.

Il gigante nigeriano, viene da due annate non proprio entusiasmanti con Salernitana e Parma (in prestito) e cerca di rialzare la china in un club di B. Il Bari si è subito interessata all’attaccante, per aggiungere una nuova pedina allo scacchiere di mister Mignani.

Simy sembrerebbe aver dato il suo si ai biancorossi, come confermato dal suo entourage. Ora si lavora sull’accordo fra le due società, cercando di superare l’ostacolo ingaggio, parecchio pesante, e i 4 anni di contratto che lo legano alla Salernitana.

Alla notizia sul possibile acquisto, i tifosi si sono divisi in due fazioni contrapposte. C’è chi si esalta per l’arrivo di un attaccante che a Crotone ha vissuto i suoi giorni migliori (20 reti in Serie A nella stagione 20-21) e chi invece non lo considera adatto per il Bari, preferendo altri nomi.

