La Serie B 2022-2023 ha finalmente il suo calendario ufficiale. Il Bari di Michele Mignani riceverà il ‘bentornato’ al Tardini di Parma il 13 agosto. La nuova stagione comincia in trasferta per i biancorossi, il primo match al San Nicola sarà invece contro il Palermo nella seconda giornata, prevista una settimana dopo.

Inizio col botto per il Bari in questa nuova Serie B, prime partite di assoluto livello e che strizzano l’occhio alla Serie A. Dopo Parma e Palermo, i galletti affronteranno Perugia, Spal e Cosenza. Il girone d’andata si chiuderà il 26 dicembre in casa contro il Genoa appena retrocesso.

Mister Mignani ha già le idee chiare su questa nuova sfida: “Un bell’esordio contro una squadra forte, con grandi ambizioni. Sono del parere che più le partite sono belle, più diventa stimolante per noi affrontare questo tipo di avversari, ci si mette alla prova”.

Il Parma vuole sicuramente tornare fra le grandi del calcio italiano, ma il Bari non si farà trovare impreparato. “Il nostro obiettivo è quello di prepararci bene e diventare una squadra fastidiosa per tutti – continua Mignani – vogliamo essere all’altezza di competere con tutti, lavoriamo per questo”.

La serie cadetta che ci apprestiamo a vivere non avrà nulla da invidiare alla serie maggiore. Le 20 squadre che si daranno battaglia per salire in A, daranno vita ad un campionato interessante e combattuto. (foto ssc bari)

