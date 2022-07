Nella giornata di ieri si sono tenute le due semifinali dello storico torneo calcistico ‘San Michele Arcangelo’ a Palese. L’evento, giunto alla sua 49esima edizione, ha visto in campo le ultime 4 squadre rimaste.

Oltre allo spettacolo in campo, ciò che ha colpito gli spettatori è stata la presenza di un ospite d’eccezione. L’ospite in questione è Lorenzo Amoruso, ex difensore di Bari, Fiorentina e Rangers e palesino doc.

Amoruso ha presenziato all’evento proprio in virtù della sua appartenenza al quartiere e alla sua gioventù, passata sui primi campetti da calcio. Durante le semifinali, c’è stata l’occasione per ricordare e commemorare il papà di Lorenzo Amoruso, Mauro e Willy Maiorano, collaboratore delle scuole calcio palesine, quando ancora non possedevano tale denominazione.

Amoruso ha ricevuto anche una targa consegnatagli da Vincenzo Brandi (presidente municipio 5) e un gagliardetto commemorativo della città di Bari. Particolare interessante riguarda proprio il gagliardetto, che gli è stato consegnato da Michelangelo Cavone (Presidente del Consiglio Comunale). Cavone e Amoruso sono amici da tempo, essendo vicini di casa e avendo calcato insieme i campetti da calcio palesini.

All’evento ha presenziato anche il primo allenatore di Amoruso e di tanti palesini presenti al torneo, Pasquale Fiorentino. La presenza dell’allenatore è stata sintomo di forte emozione nei presenti, come ad esempio Nico Chieppa (consigliere V Municipio) anche lui legato sportivamente all’allenatore.

“Dopo tanti anni bentornato a casa mister Fiorentino o meglio mister Pasquale – dice Chieppa – a nome di tutti i ragazzi che hai visto passare su questo campo, voglio ringraziarti. Ti ringrazio per aver dato la possibilità a molti di noi di crescere e di averci formato come giovani calciatori”.

Ricordiamo come se fosse oggi, i nostri allenamenti alle 2:30 del pomeriggio – prosegue Chieppa – proprio su questo campo all’epoca in terra battuta. Spesso ti fermavi anche quando era buio sfruttando le luci della strada per farci allenare. Grazie a te e ai tuoi collaboratori come Willy che ci ha lasciato qualche anno fa, grazie di tutto mister Pasquale”. (foto nico chieppa)

