“Sono in corso le lavorazioni di rifacimento dei marciapiedi e la creazione dei bulb out, in diverse strade del quartiere Libertà”. A comunicarlo il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti.

In particolare, in questi giorni, l’impresa incaricata sta lavorando in via Crisanzio nelle vicinanze di piazza del Redentore, ma saranno interessate parte di via Nicolai, via Ravanas e corso Italia ma anche via Petrelli, via Figheroa, via Bavaro. “Al termine di questa manutenzione straordinaria – ha aggiunto Leonetti – avremo rifatto completamente circa 1350 metri di marciapiede del Libertà, perseguendo così, la linea politica del Sindaco Decaro di rigenerazione strutturale di un quartiere a noi molto caro. Tanto bisognerà ancora fare in tal senso nel Municipio 1, per questo confido nella partecipazione attiva dei cittadini, una grossa opportunità seppur complicata da attuare” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.