Non si hanno più notizie di lei da sabato pomeriggio. Maria Cioce, 45enne, è scomparsa da Bari da sabato pomeriggio e l’ultimo avvistamento è avvenuto alle 17, 30 al quartiere San Paolo. Indossava un paio di occhiali con montatura nera, maglia blu, canotta bianca, bermuda di jeans e scarpe colorate. Stando a quanto comunicato dalla famiglia non ha con sé né il cellulare, né documenti e potrebbe essere in un stato confusionale.