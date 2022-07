Il calciomercato biancorosso non dorme mai, dopo il ritorno di Mallamo, ultima aggiunta in rosa per Mignani, si passa alla ricerca dell’attaccante per affrontare al meglio la Serie B. Tramontata definitivamente la pista che porta a La Mantia (neo acquisto della Spal), la dirigenza del Bari si è spostata verso altri lidi.

Nei giorni scorsi si è tanto parlato di Simy, l’attaccante di proprietà della Salernitana piace molto alla dirigenza. Il Bari ha già effettuato i primi sondaggi per il gigante nigeriano, che dalla sua sposerebbe volentieri il progetto biancorosso. I veri problemi per l’attaccante granata rientrano nell’ingaggio parecchio pesante e nel contratto ancora lungo (4 anni) che lo lega ai campani.

Suggestione delle ultime ore è invece Kevin Lasagna. Il centravanti del Verona è un profilo che farebbe comodo in B. La suggestione rischia però di rimanere tale, poiché il giocatore sembrerebbe voler continuare il percorso intrapreso nel 2021 quando è passato all’Hellas dall’Udinese. Inoltre anche la Cremonese sarebbe interessata al 29enne e rimanere in Serie A potrebbe tagliar fuori il Bari definitivamente.

La stagione del Bari ripartirà da Parma e proprio con i gialloblù si potrebbe intavolare una trattativa che vede coinvolto Roberto Inglese. L’attaccante ex Chievo, reduce da stagioni complicate, è il nuovo nome sulla lista della spesa di Polito. Inglese farebbe comodo all’attacco barese e verrebbe rilanciato dai biancorossi, si monitora la situazione.

Complicate invece le piste che portano in Lombardia, direzione Monza. Due nomi papabili per i biancorossi sono quelli di Leonardo Mancuso e Christian Gytkjaer. I due attaccanti, di proprietà del Monza, interessano molto alla dirigenza. Entrambi però potrebbero rimanere in Serie A. Nonostante la rivoluzione voluta da Berlusconi e Galliani e la chiusura imminente per Petagna, Polito deve studiare come portare uno dei due in Puglia.

Non solo attaccanti però, il Bari vuole rifarsi il look anche a centrocampo. Si tratta sempre con il Napoli per Folorunsho, l’italo-nigeriano ha già vestito la maglia biancorossa e gradirebbe il ritorno. Attenzione però alla Reggina, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club di Pippo Inzaghi si è inserito nella trattativa per il centrocampista. (foto instagram)

