Bari alla scoperta del sup water polo. Il primo match-day, si è svolto domenica 17 luglio, sul lungomare di Palese. Il primo evento unico nel suo genere, organizzato dall’Asd TanaOnda.

“Il sup – raccontano – ormai è lo sport dell’estate, la sua semplicità di apprendimento e il suo appeal, lo rendono una disciplina praticabile da tutti a costi davvero contenuti. Dalla città dove furono importate nel lontano 2006 le prima tavole da sup in Europa, ebbene si avete letto bene, Bari è stata la prima città d’Europa ad avere le prime tavole da stand up paddle, nasce un nuovo movimento e una nuova disciplina, il Sup Water Polo”.

Lo Swap si gioca in un campo gonfiabile con due porte e due squadre si sfidano non solo per chi segna più goal possibili ma anche nella maniera più spettacolare possibile. Ed è proprio in questo campo che 6 squadre si sono incrociate nel Sup Water Polo Championship Match-day.

La giornata ha visto vincere i Warriors formati da Nicola Abatescianni, Angela Carbonara, Giuseppe Santo Barile e Lucia De Benedictis, seguiti dai Chicago formati Angelo Robles, PiervitoLagioia e Antonio Labia e al terzo posto i Tango formati da Vito Cassano, Antonella Zicari eAlessandro Losito.

