A pochi giorni dalla fine del ritiro a Roccaraso, il Bari e Ciro Polito continuano a lavorare per migliorare la rosa in vista della Serie B. Lavori in vista anche dell’amichevole del 23 luglio, contro il Frosinone, calcio d’inizio fissato per le ore 18.

I galletti accolgono un nuovo attaccante, lo svincolato Damir Ceter è il nuovo tassello per Michele Mignani. Il 24enne colombiano ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri e si è poi diretto in terra abruzzese per unirsi ai suoi nuovi compagni. Si parla di un contratto per un anno con opzione per altri due, nelle prossime ore si prevede il comunicato ufficiale del Bari.

Per il centrocampo invece, sono ore calde per l’arrivo di Michael Folorunsho. L’italo-nigeriano apprezza il Bari e adesso manca soltanto l’ok del Napoli al prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe arrivare a breve. Altro colpo in dirittura d’arrivo è quello legato a Nicola Bellomo. Il centrocampista barese, attualmente in forza alla Reggina, sembrerebbe essere vicino ad un ritorno a casa. Nell’affare rientrerebbe anche Manuel Scavone che prenderebbe la strada inversa per accasarsi con i calabresi, traspare fiducia per la conclusione dello scambio di prestiti.

La telenovela sugli attaccanti, sembra aver preso una svolta decisiva. Christian Gytkjær avrebbe superato Simy nelle preferenze della società. Il danese di proprietà del Monza però non arriverebbe in tempi brevi, per una eventuale conferma si deve aspettare il match di Coppa Italia contro il Padova fissato per il 31 luglio.

Se dei giocatori arrivano, qualcuno deve andar via, due nomi vicini alla partenza, sono quelli di Simone Simeri e Matteo Ahmetaj. L’attaccante napoletano, attualmente in ritiro, ha parlato con Polito in prima persona per comprendere al meglio la propria situazione. Una prima proposta è arrivata dal Monopoli che preleverebbe il 29enne con la formula del prestito con diritto di riscatto, sono ancora da limare alcuni dettagli economici. Sempre in prestito e sempre al Monopoli è diretto il classe 2002. (foto instagram)

