Novanta operazioni di soccorso in mare e 627 persone salvate. È il bilancio relativo all’attività della Direzione Marittima di Bari del 2021, resi noti in occasione del 157esimo anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto, tenutosi in mattinata.

Di queste, 76 operazioni sono state svolte a favore di unità da diporto e 6 a mezzi e unità navali da traffico, mentre 8 sono stati gli eventi connessi ai flussi migratori con 90 migranti soccorsi. Sono stati 23 gli illeciti accertati in ambito demaniale e ambientale con la contestuale denuncia di 23 persone. I dati sono stati presentati in mattinata al molo San Nicola del Porto di Bari, dove si è tenuta la cerimonia solenne dell’alzabandiera e la successiva deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti in mare.

Alla cerimonia hanno partecipato il contrammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, il Prefetto di Bari Antonia Bellomo e l’assessore comunale allo Sviluppo economico Carla Palone.

Foto repertorio

