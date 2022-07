Tutti pazzi per Bari vecchia. “Meravigliosa, pulita, profumata e accogliente” sono solo alcuni degli aggettivi che i turisti usano su Tripadvisor per descrivere il centro storico della città di Bari. È anche interessante vedere come tutti, una volta visitato il borgo antico, sperano di ritornarci al più presto. Le recensioni sono al 90% positive e si fa fatica ad individuare chi a Bari vecchia non ha trascorso dei momenti piacevoli.

Per un turista della provincia di Teramo infatti “entrare a Bari vecchia è come entrare in mondo meraviglioso, quasi da film. Ben tenuta, piena di vita, locali, strutture ricettive, da perdersi nei numerosi vicoli che la compongono. È assolutamente da visitare”. “La cura della parte antica di Bari è evidente – precisa invece un bolognese – e passeggiare senza fretta nell’intreccio dei vicoli è davvero rilassante: ad ogni angolo si scopre una perla, un dettaglio che sorprende e che ti dice che qui bisogna proprio ritornarci”.

E ancora un veneziano: “Basta infilarsi nel centro storico più antico, non immenso, per sentirsi parte di una dimensione umana e caratteristica. Le viuzze non sono dissimili da tante altre cittadine disseminate per la nostra bella Italia, praticamente non si trovano palazzi monumentali come a Firenze. In molti casi gli edifici hanno solo il piano terra, in particolare nella parte che si affaccia verso il porto”.

“Calda, dolce, accogliente, molto pulita e ordinata – spiega un altro turista. Bari vecchia affascina e ammalia il visitatore come solo gli antichi centri storici sanno fare. Bari è Bari vecchia. È il cuore vivo e allegro della città. Molto interessante passeggiare per le vie e vicoletti che si intrecciano con storie e persone che ci vivono e raccontano le proprie esperienze di lavoro. Tante piccole attività commerciali, i profumi e gli odori che spaziano dai panzerotti fritti al gusto del pesce alla griglia. La strada delle donne con l’esposizione delle orecchiette e poi il castello Svevo, la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola sono chiese stupende”.

Una turista di Manfredonia consiglia “poi la passeggiata sulle mura, da cui si ha una bella vista sul mare. A Bari si mangia e si beve benissimo. L’ho trovata anche pulita e ordinata, nonostante il grande afflusso turistico. Grande, ma visitabile facilmente aiutandosi magari con i mezzi pubblici abbastanza efficienti. È un tesoro nascosto da troppi anni. Spesso l’aria è profumata per i panni lavati stesi dai balconi o tra strettissimi anfratti del proprio cortile. Gli abitanti sono molto cordiali e disponibili tanto da invitarti anche nelle proprie abitazioni”.

